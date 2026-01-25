МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Потеря для футбола»: Карпин о смерти бывшего тренера сборной РФ Игнатьева

Главный тренер сборной России Валерий Карпин охарактеризовал коллегу Бориса Игнатьева как доброго и отзывчивого человека.
Дима Иванов 27-01-2026 14:18
Смерть бывшего тренера сборной России Бориса Игнатьева - это потеря для российского футбола, заявил в разговоре со «Звездой» Валерий Карпин.

Главный тренер сборной России помнит коллегу как добрейшего человека, который всегда приходил на помощь, если у него была возможность. В последнее время у Игнатьева были проблемы со здоровьем, добавил Карпин.

«Вне зависимости от возраста всегда чувствуется потеря и для российского футбола, ну и вообще для всех нас», - сказал Карпин.

Ранее стало известно, что бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев скончался на 86-м году жизни. Легендарный советский вратарь Анзор Кавазашвили назвал ушедшего из жизни тренера «железным парнем».

#Спорт #Футбол #тренер #наш эксклюзив #Сборная России по футболу #валерий карпин #борис игнатьев
