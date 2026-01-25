МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Волонтеры назвали версию бесследного исчезновения семьи Усольцевых

Глава поисковой организации «ПримПоиск» отметила, что в подобных горных районах люди часто теряются именно из-за внезапных изменений погоды.
Дима Иванов 30-01-2026 13:53
В истории с пропажей семьи Усольцевых в Красноярском крае наиболее вероятна версия о несчастном случае. Об этом сообщила глава поисковой организации «ПримПоиск» Кристина Вульферт.

Она пояснила РИА Новости, что условия в том районе очень сложные, в горах погода может неожиданно измениться за несколько часов. Поэтому, по ее мнению, с Усольцевыми, скорее всего, произошел несчастный случай.

Вульферт добавила, что в подобных горных районах люди часто теряются именно из-за внезапных изменений погоды - тумана и других факторов, когда прогнозы не работают так же точно, как в населенных пунктах.

Возобновление поисков будет оправдано, если волонтеры проверят таежные зимовья и охотничьи дома, подчеркнула Вульферт.

Семья Усольцевых - 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их 5-летняя дочь Арина - пропала 28 сентября 2025 года во время однодневного туристического похода к горе Буратинка в районе поселка Кутурчин. Активные поиски завершились в октябре из-за морозов и снега, их планировали возобновить весной

#в стране и мире #Красноярский край #волонтеры #Семья Усольцевых
