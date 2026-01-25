ВС РФ нанесли массированный и шесть групповых ударов по врагу за неделю

Минобороны России сообщает, что в течение недели ВС РФ нанесли один массированный и шесть групповых ударов по объектам в зоне проведения специальной военной операции. Подчеркивается, что это было сделано в ответ на террористические атаки киевского режима, предпринимавшиеся противником по гражданским объектам на территории Российской Федерации.

Уточняется, что речь идет об ударах, наносившихся по врагу в период с 24 по 30 января. В результате были поражены вражеские объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ.

Помимо этого, били и по предприятиям военной промышленности Украины. Досталось и цехам производства, местам хранения ударных беспилотников. Взлетали на воздух вражеские склады с боеприпасами и горючим. Доставалось и пунктам временной дислокации иностранных наемников и украинских вооруженных формирований.

Также российское оборонное ведомство сегодня рассказало об освобождении трех населенных пунктов в зоне проведения специальной операции - Бересток, Терноватое и Речное. Их брали под контроль военнослужащие группировок войск «Юг», «Восток» и «Днепр».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.