Власти Херсонской области опубликовали первые имена погибших при атаке ВСУ

В Херсонской области опознали первых семерых погибших в результате атаки украинских дронов. Первый список появился на сайте местной администрации.

Как сообщили в бюро судебно-медицинской экспертизы, в настоящее время удалось опознать следующие лица:

1) Адмисаев Махмуд Шираниевич, 1977 г.р.

2) Пищик Людмила Станиславовна, 1959 г.р.

3) Темежникова Ольга Олеговна, 1995 г.р.

4) Островская Анна Алексеевна, 1999 г.р.

5) Боган Сергей Владимирович, 1970 г.р.

6) Волошко Михаил Викторович, 1983 г.р.

7) Клим Дарья Сергеевна, 2008 г.р.

В администрации подчеркнули, что только специальная генетическая экспертиза позволит установить личности всех погибших в трагедии, пишет RT.

Ранее Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в регионе после атаки ВСУ. Он уточнил, что имена погибших будут публиковаться в зависимости от продвижения следователей и опознания тел жертв.

Напомним, украинские боевики атаковали с помощью БПЛА кафе и гостиницу в Херсонской области. В результате погибли 24 человека, в том числе один ребенок.