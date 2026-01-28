МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Bloomberg: трейдеры делают рекордные за 15 лет ставки на падение доллара США

такое положение дел связано с политической нестабильностью в США.
Константин Денисов 28-01-2026 01:17
© Фото: bildagentur münchen, imageBROKER.com, Globallookpress

Трейдеры делают рекордные ставки на падение доллара США за последние 15 лет. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Премия за краткосрочные опционы, которые приносят прибыль при ослаблении американской валюты, выросла до самого высокого уровня с 2011 года, когда Bloomberg начал собирать эти данные», - говорится в публикации.

Эксперты считают, что главной причиной такого сценария является политическая нестабильность в США. Причем, падение американской валюты рассматривается как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп поднял пошлины на южнокорейские товары до 25%. До этого он ввел дополнительные пошлины для восьми стран ЕС из-за их позиции по Гренландии.

При этом в США зреет и внутриполитический кризис на фоне убийств сотрудниками ICE мирных граждан в Миннеаполисе якобы за попытки помешать задержанию и выдворению мигрантов.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #пошлины #беспорядки в США #трейдеры #доллар США
