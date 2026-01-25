Песков заявил, что Путин и Шараа не обсуждали экстрадицию Асада

Экстрадиция бывшего сирийского лидера Башара Асада не обсуждалась в ходе прошедших 28 января переговоров главы Российской Федерации Владимира Путина и временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа. Об этом в ходе беседы с журналистами сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как объяснил пресс-секретарь российского президента, беседа глав государств касалась в основном тем, посвященных вопросам двусторонних торгово-экономических отношений и их развития. Песков отметил, что потенциал сотрудничества России и Сирии достаточно широк, а обе стороны выражают обоюдную заинтересованность.

Встреча Владимира Путина и Ахмеда аш-Шараа состоялась в среду в Кремле. Помимо лидеров двух стран, в ней также приняли участие глава МИД России Сергей Лавров, министр обороны РФ Андрей Белоусов, а также помощник российского лидера Юрий Ушаков.

В ходе беседы глава российского государства заявил, что строители из РФ готовы помочь в восстановлении Сирии. Он также отметил усилия новых властей страны по восстановлению ее территориальной целостности.