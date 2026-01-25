МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Песков заявил, что Путин и Шараа не обсуждали экстрадицию Асада

Пресс-секретарь российского президента отметил, что главы двух государств затрагивали исключительно темы двустороннего партнерства.
Тимур Юсупов 29-01-2026 13:51
© Фото: Кристина Кормилицына, РИА Новости

Экстрадиция бывшего сирийского лидера Башара Асада не обсуждалась в ходе прошедших 28 января переговоров главы Российской Федерации Владимира Путина и временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа. Об этом в ходе беседы с журналистами сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как объяснил пресс-секретарь российского президента, беседа глав государств касалась в основном тем, посвященных вопросам двусторонних торгово-экономических отношений и их развития. Песков отметил, что потенциал сотрудничества России и Сирии достаточно широк, а обе стороны выражают обоюдную заинтересованность.

Встреча Владимира Путина и Ахмеда аш-Шараа состоялась в среду в Кремле. Помимо лидеров двух стран, в ней также приняли участие глава МИД России Сергей Лавров, министр обороны РФ Андрей Белоусов, а также помощник российского лидера Юрий Ушаков.

В ходе беседы глава российского государства заявил, что строители из РФ готовы помочь в восстановлении Сирии. Он также отметил усилия новых властей страны по восстановлению ее территориальной целостности.

#Россия #в стране и мире #сирия #Путин #Кремль #Песков #Владимир Путин #переговоры #Башар Асад #Дмитрий Песков #Ахмед аш-Шараа #Ахмед Шараа
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
2
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
3
Военные инженеры Будды
4
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
5
ФСВТС России
6
Морская пехота. 320 лет во славу России
7
Станкостроение. Часть 4
8
Ка-32
9
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
10
Микротехнологии для большого флота
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 