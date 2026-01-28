Путин: российские строители готовы помочь с восстановлением Сирии

Российские строители готовы помочь Сирии в ее восстановлении. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа.

«Очень многое надо восстанавливать в Сирии. Наши эконом-операторы, в том числе строительного сектора, готовы к этой совместной работе», - подчеркнул глава государства.

Президент России также поздравил аш-Шараа с усилиями по восстановлению территориальной целостности Сирии. Российский лидер подчеркнул, что Москва поддерживает интеграцию с Заевфратье.

Ранее сообщалось, что в Кремле Путин встретился с президентом Сирии. Как отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, стороны обсудят ситуацию в регионе, а также возможность двустороннего сотрудничества в различных сферах.