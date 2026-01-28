МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин: российские строители готовы помочь с восстановлением Сирии

Путин также высоко оценил усилия аш-Шараа по восстановлению территориальной целостности Сирии.
Глеб Владовский 28-01-2026 17:05
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российские строители готовы помочь Сирии в ее восстановлении. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа.

«Очень многое надо восстанавливать в Сирии. Наши эконом-операторы, в том числе строительного сектора, готовы к этой совместной работе», - подчеркнул глава государства.

Президент России также поздравил аш-Шараа с усилиями по восстановлению территориальной целостности Сирии. Российский лидер подчеркнул, что Москва поддерживает интеграцию с Заевфратье.

Ранее сообщалось, что в Кремле Путин встретился с президентом Сирии. Как отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, стороны обсудят ситуацию в регионе, а также возможность двустороннего сотрудничества в различных сферах.

#в стране и мире #сирия #Владимир Путин #переговоры #восстановление #Строители
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
2
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
3
Военные инженеры Будды
4
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
5
ФСВТС России
6
Морская пехота. 320 лет во славу России
7
Станкостроение. Часть 4
8
Ка-32
9
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
10
Микротехнологии для большого флота
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 