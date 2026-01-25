МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин встретился в Кремле с президентом Сирии

В переговорах принимают участие в том числе Лавров, Белоусов и Ушаков.
Глеб Владовский 28-01-2026 16:45
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Начались переговоры президента России Владимира Путина и сирийского лидера Ахмеда аш-Шараа. Встреча проходит в Кремле.

В двусторонней встрече также принимают участие глава МИД России Сергей Лавров, министр обороны РФ Андрей Белоусов, а также помощник российского лидера Юрий Ушаков. Кроме того, на переговорах присутствуют министр финансов Антон Силуанов, глава Минстроя Ирек Файзуллин, замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров, глава ФСВТС Дмитрий Шугаев и вице-премьер Александр Новак.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что  Путин и аш-Шараа обсудят в ходе двусторонней встречи ситуацию в Сирии, а также возможность двустороннего сотрудничества в различных сферах.

#в стране и мире #сирия #Кремль #Владимир Путин #встреча #Ахмед аш-Шараа
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
2
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
3
Военные инженеры Будды
4
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
5
ФСВТС России
6
Морская пехота. 320 лет во славу России
7
Станкостроение. Часть 4
8
Ка-32
9
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
10
Микротехнологии для большого флота
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 