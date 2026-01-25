Путин встретился в Кремле с президентом Сирии

Начались переговоры президента России Владимира Путина и сирийского лидера Ахмеда аш-Шараа. Встреча проходит в Кремле.

В двусторонней встрече также принимают участие глава МИД России Сергей Лавров, министр обороны РФ Андрей Белоусов, а также помощник российского лидера Юрий Ушаков. Кроме того, на переговорах присутствуют министр финансов Антон Силуанов, глава Минстроя Ирек Файзуллин, замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров, глава ФСВТС Дмитрий Шугаев и вице-премьер Александр Новак.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин и аш-Шараа обсудят в ходе двусторонней встречи ситуацию в Сирии, а также возможность двустороннего сотрудничества в различных сферах.