Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,8% с 1 апреля 2026 года. Соответствующий указ еще в ноябре 2025 года подписал глава государства Владимир Путин. Ознакомиться с ним можно на портале Кремля.

Таким образом, с 1 апреля 2026 года средний размер социальной пенсии в стране составит 16 590 рублей. Согласно указу президента, в период с 2026 по 2028 год социальные пенсии в стране будут индексироваться дважды в год.

Ранее сообщалось о том, что с октября 2026 года в России увеличат размер военных пенсий. Традиционно выплаты бывшим военнослужащим и силовикам поднимают с 1 октября ежегодно.

Российские пенсионеры смогут рассчитывать на прибавку к пенсии, если предоставят необходимые документы для начисления социальных доплат. Кроме того, с наступлением 2026 года пенсия по старости для всех граждан Российской Федерации была увеличена на 7,6%.