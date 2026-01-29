МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,8% с 1 апреля

Средний размер выплаты составит 16 590 рублей.
Константин Денисов 29-01-2026 01:01
© Фото: Sergey Elagin, Business Online, Globallookpress

Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,8% с 1 апреля 2026 года. Соответствующий указ еще в ноябре 2025 года подписал глава государства Владимир Путин. Ознакомиться с ним можно на портале Кремля.

Таким образом, с 1 апреля 2026 года средний размер социальной пенсии в стране составит 16 590 рублей. Согласно указу президента, в период с 2026 по 2028 год социальные пенсии в стране будут индексироваться дважды в год.

Ранее сообщалось о том, что с октября 2026 года в России увеличат размер военных пенсий. Традиционно выплаты бывшим военнослужащим и силовикам поднимают с 1 октября ежегодно.

Российские пенсионеры смогут рассчитывать на прибавку к пенсии, если предоставят необходимые документы для начисления социальных доплат. Кроме того, с наступлением 2026 года пенсия по старости для всех граждан Российской Федерации была увеличена на 7,6%.

#в стране и мире #Пенсии #социальные пенсии #военные пенсии
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
2
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
3
Военные инженеры Будды
4
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
5
ФСВТС России
6
Морская пехота. 320 лет во славу России
7
Станкостроение. Часть 4
8
Ка-32
9
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
10
Микротехнологии для большого флота
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 