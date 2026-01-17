МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
С октября 2026 года в России увеличат размер военных пенсий

Об этом рассказал депутат Госдумы.
Тимур Юсупов 17-01-2026 04:43
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

С 1 октября 2026 года в России будут увеличены военные пенсии. Об этом в беседе с изданием RT рассказал депутат Государственной думы Алексей Говырин.

По словам чиновника, согласно федеральному закону, принятому в ноябре прошлого года, с 1 января 2026 года размер денежного довольствия, идущего в счет пенсии, составляет 93,59%, однако, из-за индексации выплат изменились и объемы социального обеспечения.

«Планируемое увеличение выплат в 2026 году связано с индексацией денежного довольствия действующих военнослужащих и приравненных лиц. В материалах к тексту федерального бюджета указывалась индексация на прогнозный уровень инфляции: 4% с 1 октября 2026 года, что обычно приводит к увеличению военных пенсий примерно на сопоставимую величину, поскольку они рассчитываются как доля от денежного довольствия», — объяснил Говырин.

Депутат также отметил, что конечная сумма выплат складывается из ряда индивидуальных параметров, включающих в себя разного рода надбавки.

Ранее представители государства также сообщали, что российские пенсионеры смогут рассчитывать на прибавку к пенсии, если предоставят необходимые документы для начисления социальных доплат. Кроме того, с наступлением 2026 года пенсия по старости для всех граждан Российской Федерации была увеличена на 7,6%.

#Россия #в стране и мире #ветераны #военнослужащие #пенсия #военные РФ #повышение пенсий
