Россияне смогут увеличить размер пенсионных выплат в наступающем году

Российские пенсионеры могут рассчитывать на прибавку к пенсии, если предоставят необходимые документы для начисления социальных доплат. Подробнее об этом в беседе с RT рассказал заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.

По словам депутата, в связи с наступающим новым годом гражданам пенсионного возраста стоит озаботиться проверкой оснований для повышения им государственных выплат. В первую очередь следует обратить внимание на свой трудовой стаж.

«Важным нововведением для семей станет изменение в учёте стажа. Теперь период ухода за каждым ребёнком до полутора лет будет учитываться в стаже полностью, без прежнего ограничения. Это особенно значимо для родителей двойняшек или тройняшек, так как время ухода за каждым ребёнком будет суммироваться. Тем, кому пенсия была назначена ранее, стоит подать заявление на перерасчёт», — пояснил чиновник.

Кроме того, на начисление доплат могут рассчитывать пенсионеры, на содержании которых находятся нетрудоспособные члены семьи (дети, студенты-очники, а также супруги или родители с инвалидностью) - размер прибавки в таком случае будет равен трети фиксированной выплаты (она составляет 9584 рубля 69 копеек) за каждого иждивенца (но не более, чем за троих). Для оформления доплаты необходимо до конца декабря подать заявление с приложенными документами, подтверждающими материальную зависимость родственников от пенсионера.

Серьезная прибавка ждет россиян старше 80 лет или с первой группой инвалидности - для них размер фиксированной выплаты увеличится вдвое. Также на этот бонус могут рассчитывать пенсионеры с длительным стажем работы в сельском хозяйстве или в районах Крайнего Севера.

«Чтобы выплаты начались с января, важно, чтобы у Социального фонда России были актуальные паспортные данные и решение медико-социальной экспертизы. Если информация о стаже отсутствует в системе фонда, стоит заранее запросить архивные справки у бывших работодателей для перерасчёта», — посоветовал депутат.

Также дополнительное ежемесячное материальное обеспечение полагается женщинам, удостоенным званиям «Мать-героиня», и неработающим пенсионерам, чей совокупный доход не достигает уровня регионального прожиточного минимума.

С 1 января 2026 года пенсия по старости для всех граждан России будет проиндексирована и увеличена на 7,6%. Средний размер выплаты составит 27,1 тысяч рублей.