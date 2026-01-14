«Крысы тоннельные»: бойцы ВС РФ показали вражеские траншеи в Гуляйполе

Бойцы ВС РФ застали врасплох противника в ходе штурма Гуляйполя в Запорожской области. Город освободили еще в конце декабря, но подробности стали известны только сейчас.

На этот участок фронта ВСУ лихорадочно стягивают резервы. Киевский режим не может смириться с потерей Гуляйполя - ключевого логистического узла на Восточно-Запорожском направлении.

Воины-дальневосточники освободили его за считаные недели. Сегодня враг пытается контратаковать, но все попытки разбиваются о нашу оборону. Бойцы 57-й бригады группировки войск «Восток», штурмовавшие Гуляйполе, впервые вышли на ротацию.

«Заходили малыми группами. В туман. Мы затянули роту с восточного направления, не встретив никакого сопротивления. То есть мы зашли, можно сказать, сначала в пустые дома, и уже в соседнем доме, когда взяли группу, они нам полностью выдали весь расклад, где сидят у них точки», - рассказал командир штурмовой роты с позывным Шуруп.

Его группа, заходившая первой, с ходу обеспечила нашим подразделениям информационное превосходство - в руки бойцов попали радиостанции противника. Прямой эфир с позиций ВСУ стал лучшим подспорьем для нашей артиллерии и воздушной разведки. Дальше под их прикрытием заходили остальные двойки штурмовиков.

Гуляйполе - это плотная городская застройка. Сотни домов, соцобъекты, промзоны. Поэтому каждому подразделению - свой сектор. Карты, привязка к улицам, постоянный доклад обстановки. Зайти удалось неожиданно. Погода, рельеф, лесополосы - все использовали в свою пользу. Противник просто не успел понять, что бой уже идет у него за спиной.

Практически весь город в витиеватых траншеях, по которым солдаты ВСУ передвигались между своими боевыми позициями. Буквально из окопа они могли попасть в подвал дома. Это было их укрытием. Поэтому нашим парням приходилось каждый сектор зачищать не то чтобы тщательно, а досконально.

«Как крысы тоннельные, что ли. Они устраивали себе позиции под туалетами, под свинарниками, под курятниками. И только докладывали о движении», - говорит Шуруп.

Противник делал ставку на гексакоптеры - тяжелые дроны, способные нести мощные боеприпасы и вести круглосуточное наблюдение. Решающую роль в борьбе с ними сыграли расчеты радиоэлектронной борьбы. Перерезав каналы связи, штурмовые группы перешли к классической схеме наступления - скрытный обход, разведка и одновременный удар с нескольких флангов по опорникам в школах и административных зданиях.

Как результат, Гуляйполе полностью зачищено. Наступательная операция группировки «Восток» привела к стабилизации линии фронта и полной блокаде логистических узлов противника. Недавнее освобождение сел Братское и Зеленое стало ключом к созданию устойчивого плацдарма на западном берегу реки Гайчур. Сейчас в районе Зализничного идут бои, дальневосточники давят в сторону Гуляйпольского, Егоровки и Омельника. Цель - глубокий северный обход Орехова - последнего крупного узла обороны перед Запорожьем.