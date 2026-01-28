Посол РФ на Кубе: прекращение поставок нефти не повлияет на туристов из России

Российские туристы на Кубе не пострадают из-за прекращения поставок нефти из Венесуэлы - отели и гостиницы снабжаются электроэнергией в приоритетном порядке. Об этом в разговоре со «Звездой» рассказал посол России в Гаване Виктор Коронелли.

«Здесь развитая сеть комфортабельных гостиниц, комфортабельных отелей, которые в приоритетном плане обеспечиваются электроэнергией, как из национальной единой энергосистемы, так и за счет собственных энергоустановок, которые имеются практически во всех этих отелях», - сообщил дипломат.

Он подчеркнул, что туризм - одна из ключевых отраслей экономики острова, она обеспечивает приток валюты, которая потом расходуется в том числе на закупки нефти.

При этом Коронелли признал, что прекращение поставок скажется на кубинской экономике. Последствия будут зависеть от того, насколько быстро власти найдут альтернативного поставщика и нарастят собственную нефтедобычу.

О введении морской блокады Кубы со стороны США писало издание Politico - таким образом администрация Белого дома хочет свергнуть действующий режим. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что Кубу ждет крах из-за прекращения поставок нефти.