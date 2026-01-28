МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Песков: трехсторонняя группа по Украине продолжит работу

Ранее в Кремле заявили о продолжении трехсторонних переговоров на следующей неделе.
Глеб Владовский 28-01-2026 15:15
© Фото: РИА Новости

Трехсторонняя группа по Украине продолжит работу. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это очень сложные переговоры, которые начались на экспертном уровне... Работа будет продолжаться», - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ в разговоре с журналистами.

Ранее Песков заявил, что продолжение трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной намечено на следующую неделю. Контакты по вопросам, затронутым на встрече в Абу-Даби, продолжатся уже в ближайшее время.

Напомним, раунд переговоров между делегациями состоялся 23-24 января в Абу-Даби. Российскую делегацию возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС Игорь Костюков.

#в стране и мире #Украина #переговоры #Дмитрий Песков #трехсторонняя группа
