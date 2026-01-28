Песков: трехсторонняя группа по Украине продолжит работу

Трехсторонняя группа по Украине продолжит работу. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это очень сложные переговоры, которые начались на экспертном уровне... Работа будет продолжаться», - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ в разговоре с журналистами.

Ранее Песков заявил, что продолжение трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной намечено на следующую неделю. Контакты по вопросам, затронутым на встрече в Абу-Даби, продолжатся уже в ближайшее время.

Напомним, раунд переговоров между делегациями состоялся 23-24 января в Абу-Даби. Российскую делегацию возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС Игорь Костюков.