Трамп назвал «очень хорошим» развитие событий в переговорах по Украине

Двухдневный раунд переговоров России, Украины и США завершился в Абу-Даби.
Константин Денисов 28-01-2026 00:09
© Фото: Jim LoScalzo - Pool via CNP, Consolidated News Photos, Globallookpress

Глава Белого дома Дональд Трамп назвал «очень хорошим» развитие событий в переговорах по Украине. Об этом он заявил журналистам во время брифинга.

«По Украине и России происходят очень хорошие вещи», - сказал Трамп.

Он оставил эти слова без подробностей и уклонился от прямого ответа на вопрос о возможной личной встрече с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште.

Раунд переговоров между российской, украинской и американской делегациями состоялся 23-24 января в Абу-Даби. Российскую делегацию возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС Игорь Костюков.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что стороны продолжат диалог на следующей неделе.

#Россия #Украина #сша #Дональд Трамп #переговоры
