Глава Белого дома Дональд Трамп назвал «очень хорошим» развитие событий в переговорах по Украине. Об этом он заявил журналистам во время брифинга.

«По Украине и России происходят очень хорошие вещи», - сказал Трамп.

Он оставил эти слова без подробностей и уклонился от прямого ответа на вопрос о возможной личной встрече с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште.

Раунд переговоров между российской, украинской и американской делегациями состоялся 23-24 января в Абу-Даби. Российскую делегацию возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС Игорь Костюков.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что стороны продолжат диалог на следующей неделе.