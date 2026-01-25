МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Песков: продолжение трехсторонних переговоров намечено на следующую неделю

Точная дата встречи пока что не обозначена.
Тимур Юсупов 26-01-2026 10:59
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости

Продолжение трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной намечено на следующую неделю. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам официального спикера Кремля, контакты по вопросам, затронутым на встрече в Абу-Даби, продолжатся уже в ближайшее время. Тем не менее точная дата следующего заседания дипломатических групп пока что не обозначена.

Песков также отметил, что пока что рассчитывать на дружелюбие противоборствующей стороны не приходится, однако раз уж переговоры удалось начать, значит, следует пытаться достичь соглашения в любом случае.

Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф также подтвердил планы продолжения переговоров по Украине в ОАЭ. По его словам, глава Белого дома Дональд Трамп решительно настроен в конечном итоге добиться урегулирования кризиса.

#Россия #Украина #сша #Песков #Абу-Даби #переговоры #Дмитрий Песков #трехсторонняя встреча #переговоры по Украине
