Трамп поднял пошлины на южнокорейские товары до 25%

Политик объяснил свое решение слишком долгим невыполнением Сеулом своих обязательств перед США
Тимур Юсупов 27-01-2026 06:26
© Фото: Peng Ziyang, XinHua, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп повысил таможенные пошлины для Южной Кореи с 15% до 25%. Об этом политик заявил в своей соцсети Truth Social.

Глава Белого дома аргументировал свое решение тем, что Сеул потратил слишком много времени на то, чтобы ратифицировать соглашение с США, договоренности по которому были достигнуты еще в июле 2025 года.

«Я настоящим повышаю пошлины на южнокорейские автомобили, пиломатериалы, фармацевтическую продукцию и все остальные товары, подпадающие под действие взаимных пошлин, с 15% до 25%», - постановил президент.

По словам американского лидера, Соединенные Штаты всегда быстро и честно выполняют свои международные обязательства и поэтому ожидают того же от своих партнеров. В связи с этим Белый дом крайне недоволен тем фактом, что Национальное собрание Южной Кореи не придерживается ранее достигнутых договоренностей.

Ранее Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере 10% для любых товаров из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии в связи с попытками этих стран помешать Штатам аннексировать Гренландию.

