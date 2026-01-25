Сильный снегопад парализовал движение в Москве

Москва переживает мощный снегопад, который начался в ночь на 27 января и уже привел к серьезным проблемам на дорогах и в аэропортах. Сервисы оценивают пробки в столице на 8-9 баллов.

По данным синоптиков, осадки вызваны прохождением теплого атмосферного фронта и продолжатся как минимум до среды. За первые часы выпало до 9 мм осадков, а за весь период снегопада сугробы могут вырасти до полуметра.

На дорогах образовались многокилометровые пробки и заторы, в том числе на ключевых магистралях. Водители стоят в многокилометровых заторах на МКАД, фиксируются ДТП, движение сильно затруднено. Фуры буксуют из-за снежных заносов и гололедицы.

В соцсетях публикуют видео идущих по сугробам жителей, которые не смогли воспользоваться общественным транспортом. Снега настолько много, что засыпает даже тамбуры в электричках.

Аэропорт Шереметьево временно закрыт на прилет из-за неблагоприятных метеоусловий. Ограничения действуют с 09.00 до 12.00 мск, авиакомпании корректируют расписание. Национальный авиаперевозчик «Аэрофлот» перевел работу в усиленный режим, пассажирам рекомендуют заранее прибывать в аэропорт и следить за онлайн-табло. Возможны задержки и отмены рейсов, осложнена работа аэродромных служб.

МЧС и власти призывают москвичей по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, использовать метро, МЦК и МЦД, быть осторожными на улицах и дорогах. Коммунальные службы работают над расчисткой снега, но ситуация остается сложной.

