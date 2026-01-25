Москве спрогнозировали полуметровые сугробы

Снегопад ожидается в Москве на предстоящей неделе, сообщил RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, в понедельник осадков еще не будет, только облачность.

Во вторник и среду температура составит –4…–6 °С днем и начнется снегопад. Шувалов добавил, наиболее интенсивные осадки ожидаются во вторник, а к среде они начнут ослабевать. По его оценке, за два дня выпадет 10-15 см снега.

На предстоящей неделе в Москве и Подмосковье холод будет сменяться снегопадом и обратно, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В понедельник температура ночью опустится до –19…–22 градусов в Москве и до –23…–28 градусов в Подмосковье, а днем будет –10…–15 градусов.

Во вторник снегопад принесет до 22 мм осадков и ухудшение видимости до 1-4 км. В среду интенсивность снега уменьшится до 9 мм, а температура будет от –3 до –8 градусов. За двое суток выпадет до 31 мм осадков - почти половина месячной нормы. Сугробы достигнут полуметровой высоты.

В четверг температура ночью будет –5…–8 градусов, днем –2…–5 градусов, на юге Подмосковья до 0 градусов. В пятницу пройдет холодный фронт с зарядами снега и полярным воздухом, ночная температура составит –6…–9 градусов, дневная –9…–12 градусов. К выходным снова ожидается похолодание до –20 градусов ночью.