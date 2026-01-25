МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Москве спрогнозировали полуметровые сугробы

На предстоящей неделе морозы сменятся снегопадом, а потом обратно.
Владимир Рубанов 25-01-2026 21:49
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Снегопад ожидается в Москве на предстоящей неделе, сообщил RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, в понедельник осадков еще не будет, только облачность.

Во вторник и среду температура составит –4…–6 °С днем и начнется снегопад. Шувалов добавил, наиболее интенсивные осадки ожидаются во вторник, а к среде они начнут ослабевать. По его оценке, за два дня выпадет 10-15 см снега.

На предстоящей неделе в Москве и Подмосковье холод будет сменяться снегопадом и обратно, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В понедельник температура ночью опустится до –19…–22 градусов в Москве и до –23…–28 градусов в Подмосковье, а днем будет –10…–15 градусов.

Во вторник снегопад принесет до 22 мм осадков и ухудшение видимости до 1-4 км. В среду интенсивность снега уменьшится до 9 мм, а температура будет от –3 до –8 градусов. За двое суток выпадет до 31 мм осадков - почти половина месячной нормы. Сугробы достигнут полуметровой высоты.

В четверг температура ночью будет –5…–8 градусов, днем –2…–5 градусов, на юге Подмосковья до 0 градусов. В пятницу пройдет холодный фронт с зарядами снега и полярным воздухом, ночная температура составит –6…–9 градусов, дневная –9…–12 градусов. К выходным снова ожидается похолодание до –20 градусов ночью.

#в стране и мире #Погода #морозы #прогноз #снег #снегопад #Сугробы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
2
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
3
Военные инженеры Будды
4
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
5
ФСВТС России
6
Морская пехота. 320 лет во славу России
7
Станкостроение. Часть 4
8
Ка-32
9
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
10
Микротехнологии для большого флота
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 