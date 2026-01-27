Синоптик рассказал, чего ждать от снегопада в Москве

Москву накрыл продолжительный снегопад умеренной интенсивности, который начался в ночь на вторник с приходом теплого атмосферного фронта и продлится несколько суток.

По прогнозу синоптика Александра Ильина из центра прогнозирования «Метео», за это время выпадет около 20-25 см свежего снега.

Александр Ильин в комментарии aif.ru предупредил, что прогнозируемый объем свежего снега быстро превратит привычные маршруты в полосу препятствий - где-то вырастут сугробы, а во дворах станет сложнее парковаться и выезжать.

Синоптик подчеркнул, что осадки задержатся на несколько суток. Снегопад полностью поменяет картину во дворах, на обочинах и тротуарах.

Снегопад будет сопровождаться потеплением: к середине недели температура приблизится к нулю, ночные значения поднимутся до -4…-9°С, дневные - до -1…-6°С.

МЧС по Москве выпустило экстренное предупреждение, что с 27 по 29 января ожидается продолжительный сильный, местами очень сильный снег, метель, снежные заносы и гололедица. Ведомство рекомендует водителям по возможности ограничить выезд на личном автотранспорте, использовать зимнюю резину, парковаться в безопасных местах, а пешеходам - проявлять осторожность, обходить шаткие конструкции и рекламные щиты.

Ранее синоптик Александр Шувалов допустил, что высота сугробов после снегопада в Москве превысит полметра.