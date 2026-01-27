МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Синоптик рассказал, чего ждать от снегопада в Москве

Ожидается выпадение около 25 см свежего снега.
Дима Иванов 27-01-2026 07:13
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Global Look Press

Москву накрыл продолжительный снегопад умеренной интенсивности, который начался в ночь на вторник с приходом теплого атмосферного фронта и продлится несколько суток.

По прогнозу синоптика Александра Ильина из центра прогнозирования «Метео», за это время выпадет около 20-25 см свежего снега.

Александр Ильин в комментарии aif.ru предупредил, что прогнозируемый объем свежего снега быстро превратит привычные маршруты в полосу препятствий - где-то вырастут сугробы, а во дворах станет сложнее парковаться и выезжать.

Синоптик подчеркнул, что осадки задержатся на несколько суток. Снегопад полностью поменяет картину во дворах, на обочинах и тротуарах.

Снегопад будет сопровождаться потеплением: к середине недели температура приблизится к нулю, ночные значения поднимутся до -4…-9°С, дневные - до -1…-6°С.

МЧС по Москве выпустило экстренное предупреждение, что с 27 по 29 января ожидается продолжительный сильный, местами очень сильный снег, метель, снежные заносы и гололедица. Ведомство рекомендует водителям по возможности ограничить выезд на личном автотранспорте, использовать зимнюю резину, парковаться в безопасных местах, а пешеходам - проявлять осторожность, обходить шаткие конструкции и рекламные щиты.

Ранее синоптик Александр Шувалов допустил, что высота сугробов после снегопада в Москве превысит полметра.

#Москва #в стране и мире #Погода #снег #синоптики #температура воздуха #снегопад в Москве
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
2
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
3
Военные инженеры Будды
4
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
5
ФСВТС России
6
Морская пехота. 320 лет во славу России
7
Станкостроение. Часть 4
8
Ка-32
9
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
10
Микротехнологии для большого флота
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 