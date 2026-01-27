МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Гренландский политик назвал нереалистичным обретение независимости островом

Вице-спикер парламента острова Оттосен рассказал об экономических и демографических факторах, которые на это влияют.
Дима Иванов 27-01-2026 08:55
© Фото: Stephen Chung, Keystone Press Agency, Global Look Press

Независимость Гренландии в обозримой перспективе остается нереалистичной из-за экономических и демографических факторов, а также из-за тесной связи с Данией, заявил вице-спикер парламента острова Бентиарак Оттосен.

«Независимость не является реальностью, может быть, через пять лет или через десять лет», - сказал Оттосен в беседе с РИА Новости.

По его словам, Гренландии необходимо оставаться в составе Датского королевства, поскольку население острова составляет всего около 56 тысяч человек против пяти миллионов в Дании, что делает Гренландию «слишком маленькой в большой стране».

Вице-спикер подчеркнул, что вопрос независимости остается сложным и требует учитывать будущее самих гренландцев, а не внешние интересы.

Это заявление прозвучало на фоне возобновленного интереса президента США Дональда Трампа к Гренландии. Еще в 2019 году, во время своего первого президентского срока, Трамп предлагал купить остров у Дании для укрепления национальной безопасности, что вызвало резкий отказ Копенгагена и Нуука и международный резонанс.

В настоящее время Трамп неоднократно заявлял о необходимости включения Гренландии в состав США или заключения специального соглашения, подчеркивая стратегическое значение острова для обороны, доступа к редкоземельным минералам и размещения систем противоракетной обороны. Власти Дании и Гренландии неоднократно предостерегали Вашингтон от любых попыток захвата, требуя уважения территориальной целостности.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Гренландия #Дания
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
2
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
3
Военные инженеры Будды
4
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
5
ФСВТС России
6
Морская пехота. 320 лет во славу России
7
Станкостроение. Часть 4
8
Ка-32
9
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
10
Микротехнологии для большого флота
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 