Гренландский политик назвал нереалистичным обретение независимости островом

Независимость Гренландии в обозримой перспективе остается нереалистичной из-за экономических и демографических факторов, а также из-за тесной связи с Данией, заявил вице-спикер парламента острова Бентиарак Оттосен.

«Независимость не является реальностью, может быть, через пять лет или через десять лет», - сказал Оттосен в беседе с РИА Новости.

По его словам, Гренландии необходимо оставаться в составе Датского королевства, поскольку население острова составляет всего около 56 тысяч человек против пяти миллионов в Дании, что делает Гренландию «слишком маленькой в большой стране».

Вице-спикер подчеркнул, что вопрос независимости остается сложным и требует учитывать будущее самих гренландцев, а не внешние интересы.

Это заявление прозвучало на фоне возобновленного интереса президента США Дональда Трампа к Гренландии. Еще в 2019 году, во время своего первого президентского срока, Трамп предлагал купить остров у Дании для укрепления национальной безопасности, что вызвало резкий отказ Копенгагена и Нуука и международный резонанс.

В настоящее время Трамп неоднократно заявлял о необходимости включения Гренландии в состав США или заключения специального соглашения, подчеркивая стратегическое значение острова для обороны, доступа к редкоземельным минералам и размещения систем противоракетной обороны. Власти Дании и Гренландии неоднократно предостерегали Вашингтон от любых попыток захвата, требуя уважения территориальной целостности.