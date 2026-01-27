МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВС РФ освободили 17 населенных пунктов с начала января

С начала января ВС РФ освободили 17 населенных пунктов и больше 500 квадратных километров территории.
27-01-2026 07:55
© Фото: Павел Львов, РИА Новости © Видео: Минобороны России

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проинспектировал группировку войск «Запад». Он сообщил, что с начала января ВС РФ освободили уже 17 населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции. 

Глава Генштаба подчеркнул, что группировка войск «Запад» освободила Купянск-Узловой, идет проверка и зачистка городских кварталов. На восточном берегу реки Оскол 1-я танковая армия продолжает уничтожение окруженных формирований противника, добавил Герасимов.

Валерий Герасимов в ходе проверки  заслушал доклады командиров. Он подчеркнул, что группировка «Запад» продолжает активные наступательные действия на широком фронте в полосе своей ответственности.

Ранее сообщалось, что операторы FPV-дронов войск беспилотных систем в составе группировки войск «Запад» уничтожили технику и личный состав подразделений ВСУ в Купянском районе Харьковской области. 

Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #валерий герасимов #группировка войск запад
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
2
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
3
Военные инженеры Будды
4
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
5
ФСВТС России
6
Морская пехота. 320 лет во славу России
7
Станкостроение. Часть 4
8
Ка-32
9
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
10
Микротехнологии для большого флота
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 