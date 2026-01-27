ВС РФ освободили 17 населенных пунктов с начала января

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проинспектировал группировку войск «Запад». Он сообщил, что с начала января ВС РФ освободили уже 17 населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции.

Глава Генштаба подчеркнул, что группировка войск «Запад» освободила Купянск-Узловой, идет проверка и зачистка городских кварталов. На восточном берегу реки Оскол 1-я танковая армия продолжает уничтожение окруженных формирований противника, добавил Герасимов.

Валерий Герасимов в ходе проверки заслушал доклады командиров. Он подчеркнул, что группировка «Запад» продолжает активные наступательные действия на широком фронте в полосе своей ответственности.

Ранее сообщалось, что операторы FPV-дронов войск беспилотных систем в составе группировки войск «Запад» уничтожили технику и личный состав подразделений ВСУ в Купянском районе Харьковской области.

Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.