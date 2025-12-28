МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Герасимов заявил, что ВС РФ завершают освобождение Купянска-Узлового

Ранее Герасимов заявил о пресечении попыток ВСУ демонстрации якобы своего присутствия в Купянске.
15-01-2026 08:09
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: Минобороны России

Российские военнослужащие завершают освобождение Купянска-Узлового. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

«Ведутся уличные бои, и завершается освобождение населенного пункта Купянск-Узловой», - подчеркнул он.

Герасимов проверил ход выполнения боевых задач военнослужащими группировки «Центр». Кроме того, он поставил задачи на дальнейшие действия.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ заявил о пресечении попыток украинских боевиков демонстрации якобы своего присутствия в городе Купянск.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВС РФ #Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов #группировка войск «Центр»
