Герасимов заявил, что ВС РФ завершают освобождение Купянска-Узлового

Российские военнослужащие завершают освобождение Купянска-Узлового. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

«Ведутся уличные бои, и завершается освобождение населенного пункта Купянск-Узловой», - подчеркнул он.

Герасимов проверил ход выполнения боевых задач военнослужащими группировки «Центр». Кроме того, он поставил задачи на дальнейшие действия.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ заявил о пресечении попыток украинских боевиков демонстрации якобы своего присутствия в городе Купянск.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.