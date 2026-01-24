МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Орбан: у ЕС уже есть подписанный документ об отправке войск на Украину

Венгерский лидер выразил обеспокоенность тем, как быстро последствия этого шага скажутся на жизни европейцев.
Владимир Рубанов 24-01-2026 20:19
© Фото: Dominika Zarzycka Keystone Press Agency, Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейский союз фактически уже вовлечен в конфликт на Украине. Об этом он сказал на мероприятии в Капошваре, которое транслировал телеканал M1, пишет Life.ru.

Орбан сказал, что существует соглашение, позволяющее отправить солдат на Украину в случае необходимости. По его словам, Европа не просто готовится к войне, она уже в ней участвует. Венгерский лидер выразил обеспокоенность тем, как быстро последствия этого шага скажутся на жизни европейцев.

Ранее Орбан говорил о вмешательстве Украины в выборы в Венгрии и угрозах в адрес его страны. По его словам, Украина «взяла на себя инициативу», активно вмешиваясь в избирательный процесс. Киев стремится получить финансовую поддержку Брюсселя и ускорить процесс вступления в Европейский союз.

Премьер Венгрии заявлял также, что Украина запросила у ЕС $1,5 трлн за 10 лет. По его словам, Киев хочет получить $800 млрд и еще $700 млрд - на военные нужды. Орбан удивился, почему ЕС не попытался смягчить эти условия.

#Украина #евросоюз #Венгрия #Виктор Орбан #отправка войск
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
2
Военные инженеры Будды
3
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
4
ФСВТС России
5
Морская пехота. 320 лет во славу России
6
Станкостроение. Часть 4
7
Ка-32
8
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
9
Микротехнологии для большого флота
10
Стальной рембат 20-ой армии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 