Орбан: у ЕС уже есть подписанный документ об отправке войск на Украину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейский союз фактически уже вовлечен в конфликт на Украине. Об этом он сказал на мероприятии в Капошваре, которое транслировал телеканал M1, пишет Life.ru.

Орбан сказал, что существует соглашение, позволяющее отправить солдат на Украину в случае необходимости. По его словам, Европа не просто готовится к войне, она уже в ней участвует. Венгерский лидер выразил обеспокоенность тем, как быстро последствия этого шага скажутся на жизни европейцев.

Ранее Орбан говорил о вмешательстве Украины в выборы в Венгрии и угрозах в адрес его страны. По его словам, Украина «взяла на себя инициативу», активно вмешиваясь в избирательный процесс. Киев стремится получить финансовую поддержку Брюсселя и ускорить процесс вступления в Европейский союз.

Премьер Венгрии заявлял также, что Украина запросила у ЕС $1,5 трлн за 10 лет. По его словам, Киев хочет получить $800 млрд и еще $700 млрд - на военные нужды. Орбан удивился, почему ЕС не попытался смягчить эти условия.