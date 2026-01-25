Легендарный вратарь Кавазашвили назвал Игнатьева «железным парнем»

Советский футболист, лучший вратарь СССР, заслуженный тренер РСФСР и мастер спорта международного класса Анзор Кавазашвили в беседе со «Звездой» прокомментировал смерть бывшего тренера сборной России по футболу Бориса Игнатьева. По его словам, все окружение легендарного спортсмена надеялось, что тот все-таки сможет побороть свою болезнь.

«С печалью в душе говорю о потере самого дорогого человека, который у меня был среди наших возрастных тренеров, футболистов и специалистов футбола. Замечательный в душе человек. Болельщик. Настоящий профессионал. Человек, который всегда был готов помочь любому», - с грустью поделился Кавазашвили.

Бывший вратарь отметил, что друзья и близкие Игнатьева знали о его проблемах со здоровьем. Он не захотел раскрывать, с каким именно недугом приходилось справляться его товарищу, однако признался - все до последнего надеялись, что состояние Бориса Петровича еще улучшится.

«Я очень сожалею. Я не хочу говорить, что за болезнь у него была, но мы, честно говоря, очень долго надеялись, что он еще будет здоров и будет чувствовать себя намного лучше. Но, к сожалению, вот получилось так», - сказал футболист.

Он вспомнил, как всего несколько месяцев назад звонил Игнатьеву, чтобы поздравить его с днем рождения. По его словам, экс-тренер находился в бодром расположении духа и был очень рад слышать своего друга.

«Последний день рождения у него был два месяца назад. Я ему звонил, поздравлял и говорил: "Борь, ты извини, что я не могу приехать". А он мне: "Ой, Анзорчик, спасибо, что ты позвонил!" Я говорю: "Мы передаем тебе, ветераны, огромный привет от "Спартака" и так далее". Так что для нас, конечно, уход из жизни любого спортивного, особенно футбольного, функционера отражается с болью в сердце. И особенно Борька. Борька был наш человек, железный парень», - подытожил Кавазашвили.

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев скончался на 86-м году жизни. Как стало известно от вдовы легендарного инструктора, причиной смерти Бориса Петровича, вероятнее всего, стали осложнения тяжелых заболеваний, с которыми он боролся на протяжении нескольких лет.