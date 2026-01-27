МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Коттедж с кубинцами в Балашихе не являлся хостелом по документам

Это был частный дом, профилактические пожарные проверки на таких объектах не проводятся, рассказали «Звезде» в МЧС.
Дима Иванов 27-01-2026 13:36
© Фото: МЧС Московской области

Коттедж с кубинцами в подмосковной Балашихе, где в пожаре погибли четыре человека, не имел статуса гостиницы и являлся частным жилым домом на двух собственников, сообщили «Звезде» в МЧС России. Проверки по линии пожарного надзора на таких объектах не проводятся.

По информации ведомства, прибывшие на место пожара спасатели увидели мужчину в состоянии дезориентации, который сообщил, что в одной из комнат остался его маленький ребенок. В условиях плохой видимости и высокой температуры спасатели нашли ребенка, надели на него маску и вынесли на руках к выходу.

С третьего этажа при помощи лестницы спасли 17-летний подросток, по лестничным маршам вывели еще двоих пожилых людей в средствах индивидуальной защиты органов дыхания. Всего в ходе тушения пожара спасено 6 человек, двое из которых дети. Самостоятельно из здания вышли 11 человек. Еще четыре человека погибли.

Живущие по соседству с коттеджем ранее рассказали «Звезде», что в сгоревшем доме проживали кубинцы, которые, вероятно, разжигали костры в помещении, чтобы согреться. Коттедж, по словам местных жителей, отключен от теплоснабжения и электричества.

#в стране и мире #пожар #Подмосковье #МЧС #Балашиха #гостиницы #Кубинцы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
2
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
3
Военные инженеры Будды
4
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
5
ФСВТС России
6
Морская пехота. 320 лет во славу России
7
Станкостроение. Часть 4
8
Ка-32
9
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
10
Микротехнологии для большого флота
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 