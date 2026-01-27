Коттедж с кубинцами в Балашихе не являлся хостелом по документам

Коттедж с кубинцами в подмосковной Балашихе, где в пожаре погибли четыре человека, не имел статуса гостиницы и являлся частным жилым домом на двух собственников, сообщили «Звезде» в МЧС России. Проверки по линии пожарного надзора на таких объектах не проводятся.

По информации ведомства, прибывшие на место пожара спасатели увидели мужчину в состоянии дезориентации, который сообщил, что в одной из комнат остался его маленький ребенок. В условиях плохой видимости и высокой температуры спасатели нашли ребенка, надели на него маску и вынесли на руках к выходу.

С третьего этажа при помощи лестницы спасли 17-летний подросток, по лестничным маршам вывели еще двоих пожилых людей в средствах индивидуальной защиты органов дыхания. Всего в ходе тушения пожара спасено 6 человек, двое из которых дети. Самостоятельно из здания вышли 11 человек. Еще четыре человека погибли.

Живущие по соседству с коттеджем ранее рассказали «Звезде», что в сгоревшем доме проживали кубинцы, которые, вероятно, разжигали костры в помещении, чтобы согреться. Коттедж, по словам местных жителей, отключен от теплоснабжения и электричества.