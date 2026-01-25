Соседи рассказали о кубинцах, живших без света и отопления в доме в Балашихе

Кубинцы жили в доме в Балашихе в холоде без электричества. Об этом рассказала «Звезде» соседка Елена. Она предположила, что постояльцы разжигали костры внутри здания, чтобы согреться.

Проживающие каждое утро ходили по 10-12 человек на железнодорожную станцию. Самого хозяина соседи не видели.

«В том доме нет ни отопления, ни электричества. Это рассказывали работники кладбища, говорили: "Как они там вообще живут". Костры жгли, может, чтобы согреться. Вчера вообще холодно было», - сказала Елена.

Ранее «Звезда» рассказывала, что четыре человека погибли в пожаре в подмосковной Балашихе. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Предварительно причиной случившегося могло стать неосторожное обращение с огнем.