Четыре человека погибли в пожаре в подмосковной Балашихе

В подмосковной Балашихе возбуждено уголовное дело по факту гибели четырех человек в результате пожара в частном доме в микрорайоне Салтыковка. Пожар на площади 35 кв. м был ликвидирован силами МЧС.

В подмосковном управлении СК России сообщили, что после ликвидации пожара обнаружены тела двух мужчин и двух женщин, а 15-летний подросток госпитализирован с признаками отравления угарным газом.

В ведомстве возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ). По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.