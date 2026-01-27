Количество войск США у границ Ирана уже превышает численность контингента, который отправлялся в Венесуэлу. Об этом заявил Axios глава Белого дома Дональд Трамп.

Президент США пока не решил, будет он решать вопрос с Ираном военным путем или дипломатией. По его мнению, Тегеран готов идти на сделку.

Сейчас к границам Ирана уже переброшены истребители F-15 и F-35, а также системы ПВО. Ранее у берегов страны уже находился авианосец Abraham Lincoln.

По информации СМИ, Трамп будет проводить дополнительные консультации на предмет удара по Ирану. Ранее в Тегеране призвали военных США попрощаться с семьями перед атакой на Иран.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков выразил убеждение, что в случае ударов США по Ирану ситуация на всем Ближнем Востоке серьезнейшим образом дестабилизируется.