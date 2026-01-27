МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп: армада США у Ирана уже больше той, которая была у Венесуэлы

Окончательное решение о нанесении удара по исламской республике еще не принято.
Константин Денисов 27-01-2026 00:39
© Фото: war.gov

Количество войск США у границ Ирана уже превышает численность контингента, который отправлялся в Венесуэлу. Об этом заявил Axios глава Белого дома Дональд Трамп.

Президент США пока не решил, будет он решать вопрос с Ираном военным путем или дипломатией. По его мнению, Тегеран готов идти на сделку.

Сейчас к границам Ирана уже переброшены истребители F-15 и F-35, а также системы ПВО. Ранее у берегов страны уже находился авианосец Abraham Lincoln.

По информации СМИ, Трамп будет проводить дополнительные консультации на предмет удара по Ирану. Ранее в Тегеране призвали военных США попрощаться с семьями перед атакой на Иран.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков выразил убеждение, что в случае ударов США по Ирану ситуация на всем Ближнем Востоке серьезнейшим образом дестабилизируется.

#в стране и мире #войска #сша #Дональд Трамп #Иран
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
2
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
3
Военные инженеры Будды
4
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
5
ФСВТС России
6
Морская пехота. 320 лет во славу России
7
Станкостроение. Часть 4
8
Ка-32
9
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
10
Микротехнологии для большого флота
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 