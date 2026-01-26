МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Тегеране призвали военных США попрощаться с семьями перед атакой на Иран

По словам главы комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Эбрахима Азизи, военная агрессия США против Тегерана станет огромной ошибкой для Соединенных Штатов.
Тимур Юсупов 26-01-2026 09:07
© Фото: Владимир Пирогов, РИА Новости

В Иране обратились к военнослужащим США, призвав их «прощаться со своими семьями», в случае если те захотят участвовать в военной операции против Тегерана. Подобное заявление главы комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Эбрахима Азизи передает Life.

По его словам, решение напасть на Иран станет для Соединенных Штатов огромной ошибкой, причиной которой будут являться просчеты в политике «заблуждающегося президента» Дональда Трампа. Азизи уверен, что операция против Исламской Республики станет для американских войск в регионе их последним конфликтом.

«Я надеюсь, что если Америка допустит ошибку, основанную на просчетах заблуждающегося президента, то ее солдаты в регионе попрощаются со своими семьями», - угрожающе заявил член парламента в социальной сети Х.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что военные корабли его страны «на всякий случай» выдвинулись в сторону Ирана. По словам главы Белого дома, он планировал нанести удар по стране еще 13 января, но пока что воздержался, посовещавшись со своими советниками.

#в стране и мире #сша #Иран #Военные США #Эбрахим Азизи
