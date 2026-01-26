МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Песков: удар США по Ирану дестабилизирует ситуацию на всем Ближнем Востоке

Официальный спикер Кремля также отметил, что Москва призывает обе стороны конфликта проявить сдержанность.
Тимур Юсупов 26-01-2026 12:46
© Фото: Roman Naumov, URA.RU, Global Look Press

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков выразил убеждение, что в случае ударов США по Ирану ситуация на всем Ближнем Востоке серьезнейшим образом дестабилизируется. Он также отметил, что Москва надеется на сдержанность обеих сторон конфликта.

«Россия продолжает прикладывать усилия для того, чтобы способствовать деэскалации напряженности, и, конечно, мы в данном случае хотели бы ожидать все-таки от всех заинтересованных сторон сдержанности и, конечно, ориентированности на исключительно мирные переговоры при урегулировании тех проблем, которые им кажутся актуальными», - заявил официальный спикер Кремля.

Ранее в Иране также прокомментировали возможную скорую агрессию Соединенных Штатов в адрес Тегерана, однако риторика Исламской Республики оказалась куда менее миролюбивой, чем у пресс-секретаря российского президента. Так, глава комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Эбрахим Азизи заявил, что американским военным, которые планируют участвовать в нападении на Иран, стоит начинать прощаться со своими семьями.

Эскалация ситуации наблюдается и с американской стороны. Не так давно президент США Дональд Трамп заявил, что военные корабли его страны «на всякий случай» выдвинулись в сторону Ирана. По словам главы Белого дома, он планировал нанести удар по стране еще 13 января, но пока что воздержался, посовещавшись со своими советниками.

#в стране и мире #сша #Ближний Восток #Иран #Песков #Дмитрий Песков
