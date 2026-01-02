МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Мадуро предложил Трампу сделку по борьбе с наркотрафиком

Глава Венесуэлы заявил, что Вашингтон в курсе его инициативы.
Константин Денисов 02-01-2026 07:14
© Фото: Jimmy Villalta, Vwpic, Globallookpress

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что готов заключить сделку с главой Белого дома Дональдом Трампом по борьбе с наркотрафиком. Об этом он сообщил в интервью журналисту Игнасио Рамонету.

«Правительство США это знает, потому что мы многим его представителям говорили, что если они хотят серьезно обсудить соглашение по борьбе с наркоторговлей, мы готовы», - подчеркнул венесуэльский лидер.

Ранее глава МИД Венесуэлы Иван Хиль выразил благодарность России за поддержку усилий Мадуро по сохранению мира в Карибском регионе.

США продолжают нанесение ударов по танкерам с нефтью из Венесуэлы, аргументируя свои действия борьбой с наркотрафиком. 31 декабря стало известно об ударе американских войск по наркофабрике городе Маракайбо.

