Венесуэла выразила благодарность России за поддержку усилий Мадуро

Глава МИД страны отметил, что они высоко ценят поддержку в сохранении зоны мира в Карибском регионе.
Дарья Ситникова 26-12-2025 06:49
© Фото: Tian Rui, XinHua, Global Look Press

Венесуэла выразила благодарность России за поддержку усилий президента Николаса Мадуро по защите суверенитета и интересов венесуэльского народа. Об этом сообщил глава МИД латиноамериканской страны Иван Хиль.

«От имени президента Николаса Мадуро мы хотели бы выразить искреннюю благодарность правительству России за поддержку усилий президента Мадуро по защите суверенитета и интересов венесуэльского народа», - указано в материале.

Хиль отметил, что они высоко ценят поддержку в сохранении зоны мира в Карибском регионе. А также в содействии экономической, политической и социальной стабильности во всем регионе.

Ранее состоялся телефонный разговор президентов России и Венесуэлы. Глава российского государства Владимир Путин выразил коллеге поддержку курса его правительства.

В свою очередь Мадуро назвал российского лидера «другом» и «старшим братом» Венесуэлы. Он также отметил, что Путин «выразил восхищение мужеством венесуэльского народа» и «решительно поддержал» его.

