Президент Колумбии заявил об ударе США по наркофабрике в Венесуэле

Ранее Дональд Трамп сообщал об атаке на крупный промышленный объект на территории Венесуэлы.
Константин Денисов 31-12-2026 07:04
© Фото: Sebastian Barros, Keystone Press Agency, Global Look Press

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что армия США нанесла удар по фабрике в венесуэльском городе Маракайбо, связанной с производством кокаина. Об этом гон сообщил в соцсети Х.

«Мы знаем, что президент США Дональд Трамп нанес удар по фабрике в Маракайбо, мы опасаемся, что там смешивали пасту для кокаина и использовали близкое расположение к морю», - написал глава государства.

По информации CNN, американские военные атаковали объект с помощью беспилотника. Об этом стало известно после того, как Трамп сам сообщил об ударе по крупному промышленному объекту в Венесуэле, но не раскрыл деталей.

Город Маракайбо находится на побережье на побережье пролива, выходящего в Карибское море. Такое расположение, по версии американских властей, значительно облегчало наркоторговцам логистические задачи.

Ранее Трамп анонсировал начало наземных операций против наркокартелей. Вооруженные силы США атакуют суда в Карибском море, которые якобы причастны к наркоторговле. Трамп не исключает проведение военной кампании против Венесуэлы, власти которой он обвиняет в причастности к наркотрафику. В России считают чрезмерным применение военной силы со стороны США и поддерживают суверенитет Венесуэлы.

