Иран сравнил с «большой ложью» Гитлера слухи о числе погибших в ходе беспорядков

Власти Ирана опровергли появившиеся в различных СМИ слухи о том, что в ходе массовых беспорядков в стране якобы погибли более 30 тысяч человек. С соответствующим заявлением выступил официальный представитель местного МИД Исмаил Багаи на своей странице в соцсети Х.

По словам спикера, распространяемые западной пропагандой фейки являются наглядным примером применения на практике описанного Адольфом Гитлером манипулятивного приема под названием «большая ложь», смыслом которого является настолько убедительно подать общественности искаженную информацию, что рядовой обыватель не мог бы даже подумать о том, чтобы усомниться в ее правдивости.

«Большая ложь в стиле Гитлера: не то ли это количество людей, которое они намеревались убить на улицах Ирана? Воистину злодейски!» - язвительно заявил Багаи.

Представитель иранского МИД считает, что цифра в 30 тысяч погибших звучит в слухах не случайно - именно столько человек западные спецслужбы якобы планировали убить в ходе проходивших в начале января акций протеста.

Ранее министр обороны Исламской Республики заявлял, что за акты дестабилизации обстановки в стране США платили митингующим сотни и даже тысячи долларов. Так, по информации властей Ирана, за убийство человека можно было получить 3 500 долларов, за поджог автомобиля - 1 379 долларов, нападение на полицейский участок оценивалось в 551 доллар, а мелкий акт вандализма - в 103 доллара.