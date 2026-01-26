МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Иран сравнил с «большой ложью» Гитлера слухи о числе погибших в ходе беспорядков

По мнению официального представителя иранского Министерства иностранных дел, США с помощью пропаганды пытаются переписать общественное сознание.
Тимур Юсупов 26-01-2026 06:41
© Фото: Nicolas Maeterlinck, Keystone Press Agency, Global Look Press

Власти Ирана опровергли появившиеся в различных СМИ слухи о том, что в ходе массовых беспорядков в стране якобы погибли более 30 тысяч человек. С соответствующим заявлением выступил официальный представитель местного МИД Исмаил Багаи на своей странице в соцсети Х.

По словам спикера, распространяемые западной пропагандой фейки являются наглядным примером применения на практике описанного Адольфом Гитлером манипулятивного приема под названием «большая ложь», смыслом которого является настолько убедительно подать общественности искаженную информацию, что рядовой обыватель не мог бы даже подумать о том, чтобы усомниться в ее правдивости.  

«Большая ложь в стиле Гитлера: не то ли это количество людей, которое они намеревались убить на улицах Ирана? Воистину злодейски!» - язвительно заявил Багаи. 

Представитель иранского МИД считает, что цифра в 30 тысяч погибших звучит в слухах не случайно - именно столько человек западные спецслужбы якобы планировали убить в ходе проходивших в начале января акций протеста.

Ранее министр обороны Исламской Республики заявлял, что за акты дестабилизации обстановки в стране США платили митингующим сотни и даже тысячи долларов. Так, по информации властей Ирана, за убийство человека можно было получить 3 500 долларов, за поджог автомобиля - 1 379 долларов, нападение на полицейский участок оценивалось в 551 доллар, а мелкий акт вандализма - в 103 доллара.

#сша #пропаганда #Иран #ложь #погибшие
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
2
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
3
Военные инженеры Будды
4
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
5
ФСВТС России
6
Морская пехота. 320 лет во славу России
7
Станкостроение. Часть 4
8
Ка-32
9
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
10
Микротехнологии для большого флота
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 