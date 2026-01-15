Минобороны Ирана: США установили для протестующих прайс-лист на преступления

В США установили прайс-лист для протестующих в Иране за акты дестабилизации обстановки в стране. Об этом сообщает Life.

По информации министра обороны Исламской Республики Азиза Насирзаде, за убийство человека платят 3 500 долларов, за поджог автомобиля можно заработать 1 379 долларов. Нападение на полицейский участок оценивается в 551 доллар, а мелкий акт вандализма - в 103 доллара.

Насирзаде указал на то, что иранские протестующие начали специально убивать своих же сторонников, чтобы увеличить статистику жертв и дополнительно заработать.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп допустил, что США не станут наносить удар по Ирану, поскольку ему стало известно о прекращении гибели мирных граждан во время протестов.