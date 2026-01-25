Time сообщил о 30 тысячах погибших при беспорядках в Иране

За два дня массовых протестов в Иране, 8 и 9 января, могли погибнуть около 30 тысяч человек, пишет журнал Time. Такие данные якобы привели два высокопоставленных чиновника из министерства здравоохранения страны, которые ознакомились с конфиденциальными данными, подготовленными для правительства.

Издание сообщает, что из-за большого числа жертв у экстренных служб не хватало мешков для тел. Для их перевозки использовали тягачи с прицепами вместо машин скорой помощи.

Официальные данные, представленные властями Ирана 23 января, говорят о гибели 3 117 человек. Министр иностранных дел Аббас Арагчи сообщил, что среди них 2 427 - мирные жители и силовики, а 690 - «террористы».

Издание отмечает, что не смогло проверить достоверность информации, предоставленной источниками. Однако оно указывает, что эти данные близки к подсчетам врачей и сотрудников экстренных служб. Согласно этим подсчетам, за 8 и 9 января якобы погибло 30 304 человека.

Врач Амир Параста, с которым беседовали журналисты, отметил, что статистика не включает тех, кто был доставлен в морги военных госпиталей, и людей, которые могли находиться в местах, где не велись подсчеты. Сам медик полагает, что реальное число жертв намного выше.

Агентство Human Rights Activists News Agency (HRANA), базирующееся в США, к 24 января подтвердило гибель 5459 человек в результате протестов. Еще 17 031 сообщение находится на стадии проверки. Точное количество пострадавших установить сложно, так как во время протестов на всей территории страны были отключены интернет и мобильная связь.

Массовые протесты в Иране были вызваны недовольством экономической ситуацией. Тегеран обвинил в организации беспорядков США и Израиль. Президент США Дональд Трамп угрожал нанести удар по Ирану, если власти будут жестоко подавлять протесты. Однако после консультаций с союзниками он отказался от этой идеи, как сообщила The Wall Street Journal. По данным газеты, Израиль и арабские страны выступили против атаки, посчитав момент неподходящим.

Сам Трамп утверждал, что передумал после отмены ряда казней в Иране. Однако 23 января он заявил, что в направлении Ирана «на всякий случай» движется «большая флотилия» американских военных кораблей.