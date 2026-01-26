МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Слуцкий назвал выстрелом в голову запрет ЕС поставлять газ из России

По мнению депутата, огромный экономический ущерб, который бьет по карманам простых граждан, был нанесен исключительно из соображений русофобии.
Игнат Далакян 26-01-2026 16:30
© Фото: Артем Кулекин, РИА Новости

Председатель комитета по международным делам Госдумы РФ Леонид Слуцкий назвал выстрелом в голову полный запрет ЕС поставки СПГ и трубопроводного газа из России.

«Европа стреляет себе даже не в ногу, а сразу в голову. Уже в европейской прессе появляются публикации об ошибочности курса по разрыву энергетического взаимодействия с Россией», - сказал депутат.

По его словам, брюссельские бюрократы поставили европейцев в прямую зависимость от американских поставок сжиженного газа. Он добавил, что огромный экономический ущерб, который теперь бьет напрямую по карманам простых граждан, был нанесен исключительно из соображений русофобии.

Ранее отказ ЕС от поставок газа из России прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, таким решением страны Европы отказались от свободы.

Напомним, Совет ЕС утвердил полный запрет на поставки российского СПГ в ЕС с 1 января 2027 года, трубопроводного газа - с 30 сентября 2027 года.

#Россия #евросоюз #газ #поставки газа #Запрет #наш эксклюзив #леонид слуцкий
