«Вассалы отказались от свободы»: Захарова о запрете ЕС на газ из России

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала «Звезде» полный запрет Совета ЕС на поставки российского газа в страны Евросоюза.

«Пока сложно опередить точно: то ли это счастливые вассалы, то ли несчастные рабы - время покажет. Но от свободы они отказались в любом случае», - сказала дипломат.

Немногим ранее Совет Европейского союза утвердил полный запрет на поставки российского СПГ в ЕС с 1 января 2027 года. С 30 сентября 2027 года страны Евросоюза также отказались от трубопроводного газа из России.