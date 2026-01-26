МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Опубликованы кадры поражения украинских Ми-24 и Ми-8 «Геранями»

Цели находились на вертолетной площадке в 46 километрах западнее от аэродрома Канатово.
26-01-2026 12:44
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило о поражении двух украинских вертолетов в зоне проведения специальной военной операции. 

Уточняется, что поразить цели удалось при помощи беспилотных летательных аппаратов «Герань». Российскими дронами управляли специалисты войск беспилотных систем.

Российское оборонное ведомство опубликовало видеокадры, на которых зафиксировано поражение вертолетов Ми-24 и Ми-8 ВСУ на вертолетной площадке, расположенной в 46 километрах к западу от аэродрома Канатово в Кировоградской области. На записи видно, как беспилотники поражают стоящую на земле авиатехнику.

Также Минобороны в свежей сводке о проведении специальной военной операции сообщило об ударах по объектам энергетики, задействованным в интересах украинской стороны.

Ранее ведомство сообщило о поражении украинской РСЗО HIMARS. Это сделал расчет беспилотника из центра «Рубикон».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Ми-8 #Ми-24 #кировоградская область #канатово #Герань
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
2
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
3
Военные инженеры Будды
4
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
5
ФСВТС России
6
Морская пехота. 320 лет во славу России
7
Станкостроение. Часть 4
8
Ка-32
9
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
10
Микротехнологии для большого флота
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 