Опубликованы кадры поражения украинских Ми-24 и Ми-8 «Геранями»

Минобороны России сообщило о поражении двух украинских вертолетов в зоне проведения специальной военной операции.

Уточняется, что поразить цели удалось при помощи беспилотных летательных аппаратов «Герань». Российскими дронами управляли специалисты войск беспилотных систем.

Российское оборонное ведомство опубликовало видеокадры, на которых зафиксировано поражение вертолетов Ми-24 и Ми-8 ВСУ на вертолетной площадке, расположенной в 46 километрах к западу от аэродрома Канатово в Кировоградской области. На записи видно, как беспилотники поражают стоящую на земле авиатехнику.

Также Минобороны в свежей сводке о проведении специальной военной операции сообщило об ударах по объектам энергетики, задействованным в интересах украинской стороны.

Ранее ведомство сообщило о поражении украинской РСЗО HIMARS. Это сделал расчет беспилотника из центра «Рубикон».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.