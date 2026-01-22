Дроноводы догнали и поразили HIMARS в ДНР

Минобороны сообщает о поражении украинской РСЗО HIMARS. Это сделал расчет беспилотника из центра «Рубикон».

Оператор находился в режиме свободной охоты. Он обнаружил пуск ракеты реактивной системы залпового огня противника и бросился в погоню. Неприятель уходил по шоссе с немалой скоростью, но после продолжительной погони наш дрон все-таки поразил боевую машину неприятеля.

Уточняется, что врага удалось настигнуть в районе населенного пункта Новобахметьево на территории Донецкой Народной Республики.

Ранее сообщалось, что вражеская установка HIMARS разлетелась на куски в Черниговской области после попадания «Герани». Это произошло в районе населенного пункта Хлопяники.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.