Дроноводы догнали и поразили HIMARS в ДНР

Минобороны сообщает о поражении украинской РСЗО HIMARS. Это сделал расчет беспилотника из центра «Рубикон».
Оператор находился в режиме свободной охоты. Он обнаружил пуск ракеты реактивной системы залпового огня противника и бросился в погоню. Неприятель уходил по шоссе с немалой скоростью, но после продолжительной погони наш дрон все-таки поразил боевую машину неприятеля.
Уточняется, что врага удалось настигнуть в районе населенного пункта Новобахметьево на территории Донецкой Народной Республики.
Ранее сообщалось, что вражеская установка HIMARS разлетелась на куски в Черниговской области после попадания «Герани». Это произошло в районе населенного пункта Хлопяники.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
