ВС РФ поразили энергетическую инфраструктуру Украины

Пораженные объекты инфраструктуры испоьзовались в интересах ВСУ.
26-01-2026 12:13
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает о поражении украинской энергетической инфраструктуры в зоне проведения специальной военной операции. Они вошли в список целей, по которым за сутки наносились удары оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, а также ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.  

Российское оборонное ведомство добавляет, что в результате действий наших военнослужащих взлетали на воздух украинские склады хранения боеприпасов. Доставалось и местам сборки беспилотников противника. 

Помимо этого, отмечено, что российские войска наносили огневое поражение пунктам временной дислокации вооруженных формирований Украины, а также иностранных наемников. За сутки это произошло в 142 районах. 

Ранее сообщалось, что российские «Грады» поразили опорные пункты и резервы ВСУ в Запорожской области. На врага обрушился шквал 122-миллиметровых реактивных снарядов. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#беспилотники #ВФУ #Огневое поражение #энергетическая инфраструктура
