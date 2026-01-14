МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Еврокомиссии рассказали о распределении кредита в 90 млрд евро для Украины

Европарламент одобрил заем для Киева.
Константин Денисов 14-01-2026 16:48
© Фото: IMAGO, dts Nachrichtenagentur, Global Look Press

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о распределении кредита в 90 млрд евро для Украины, который утвердил Европарламент. На что пойдут эти деньги, она сообщила на пресс-конференции.

«Мы предлагаем разделить 90 миллиардов евро на две части. Одну треть - то есть 30 миллиардов евро - направить на бюджетную поддержку, а две трети - 60 миллиардов евро - на военную помощь», - сказала фон дер Ляйен.

В ближайшее время ЕК займется разработкой документов и механизма выплат денег Киеву, которые планируется начать во втором квартале 2026 года.

В ЕС приняли решение о совместном кредите для нужд Украины в 2026 и 2027 годах в декабре 2025 года. Тогда Брюссель снова смог отстоять замороженные российские активы, и Европе пришлось искать другие пути финансирования режима Владимира Зеленского.

Инициаторами плана использования российских активов были фон дер Ляйен и канцлер ФРГ Фридрих Мерц, которые тяжело перенесли отказ остальных членов ЕС от этой меры.

