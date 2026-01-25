МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Гладков: ВСУ могли применить HIMARS для удара по Белгороду

В результате беспрецедентной по своим масштабам атаке ВСУ, несколько энергетических объектов Белгородской области получили повреждения.
Ян Брацкий 25-01-2026 04:00
© Фото: Staff Sgt. Oscar Gollaz Keystone Press Agency Global Look Press

Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что при обстреле Белгородской области боевики киевского режима использовали реактивные системы залпового огня американского производства HIMARS.

«По нашей информации - самый массированный обстрел города Белгорода, предположительно, "Хаймерсами". Предварительно, пострадавших нет», - написал Гладков своем Telegram-аккаунте.

О беспрецедентной атаке ВСУ на Белгородскую область Гладков сообщил накануне поздно вечером. Из-за действий боевиков несколько энергетических объектов получили повреждения. Сейчас власти заняты сбором информации и уточнением масштабов разрушения, уточнил он. Аварийные бригады уже ведут работу над восстановлением инфраструктуры.

В селе Таврово Белгородского округа в двух частных домах повреждены кровли, одна из хозяйственных построек загорелась. Пожарные оперативно потушили пламя.

HIMARS - высокомобильная реактивная система залпового огня на колесном ходу. Предназначена для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, систем ПВО, бронетехники противника, а также поддержки собственных войск в районах сосредоточения.

Одну из таких установок недавно уничтожили дроноводы центра «Рубикон». Оператор дрона зафиксировал пуск ракеты и бросился в погоню за РСЗО. Ее водитель пытался скрыться по дороге на высокой скорости, но наш беспилотник без труда догнал и уничтожил машину неприятеля.

#ВСУ #HIMARS #белгород #Обстрел #Гладков
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
2
Военные инженеры Будды
3
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
4
ФСВТС России
5
Морская пехота. 320 лет во славу России
6
Станкостроение. Часть 4
7
Ка-32
8
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
9
Микротехнологии для большого флота
10
Стальной рембат 20-ой армии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 