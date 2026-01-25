Гладков: ВСУ могли применить HIMARS для удара по Белгороду

Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что при обстреле Белгородской области боевики киевского режима использовали реактивные системы залпового огня американского производства HIMARS.

«По нашей информации - самый массированный обстрел города Белгорода, предположительно, "Хаймерсами". Предварительно, пострадавших нет», - написал Гладков своем Telegram-аккаунте.

О беспрецедентной атаке ВСУ на Белгородскую область Гладков сообщил накануне поздно вечером. Из-за действий боевиков несколько энергетических объектов получили повреждения. Сейчас власти заняты сбором информации и уточнением масштабов разрушения, уточнил он. Аварийные бригады уже ведут работу над восстановлением инфраструктуры.

В селе Таврово Белгородского округа в двух частных домах повреждены кровли, одна из хозяйственных построек загорелась. Пожарные оперативно потушили пламя.

HIMARS - высокомобильная реактивная система залпового огня на колесном ходу. Предназначена для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, систем ПВО, бронетехники противника, а также поддержки собственных войск в районах сосредоточения.

Одну из таких установок недавно уничтожили дроноводы центра «Рубикон». Оператор дрона зафиксировал пуск ракеты и бросился в погоню за РСЗО. Ее водитель пытался скрыться по дороге на высокой скорости, но наш беспилотник без труда догнал и уничтожил машину неприятеля.