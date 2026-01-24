Гладков: Белгород подвергся самому массированному обстрелу

Белгород подвергся самому массированному обстрелу со стороны киевского режима. Об этом в своем Telegram-аккаунте сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. Предположительно, националисты вели огонь по городу из реактивных систем залпового огня американского производства HIMARS, уточнил он.

«Предварительно, пострадавших нет. Есть повреждения объектов энергетики. Сейчас собираем информацию. Дежурные бригады и оперативные службы выехали на места», - написал Гладков.

В результате обстрела загорелась хозяйственная постройка. Сотрудники МЧС ликвидируют возгорание. Из-за падения обломков реактивного снаряда также произошел пожар во дворе одного из частных домов, уточнил Гладков. В Белгородском округе в селе Таврово в двух частных домах повреждены кровли.

Боевики ВСУ обстреливают Белгородскую область не первый раз в наступившем году. Не так давно после их атаки более 500 тысяч жителей региона остались без электричества. Почти 200 тысяч человек оказались бед водо- и теплоснабжения. Аварийные бригады оперативно восстановили коммуникации, подключили резервные мощности.