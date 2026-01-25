МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Дмитриев встретился с президентом ОАЭ и передал приветствие от Путина

На встрече обсуждались вопросы сотрудничества между странами.
Владимир Рубанов 25-01-2026 19:30
© Фото: kadmitriev, X

Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян встретился со специальным представителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кириллом Дмитриевым. Об этом сообщило эмиратское агентство WAM.

Кирилл Дмитриев передал приветствие от Владимира Путина и выразил благодарность ОАЭ за организацию переговоров между Россией, США и Украиной, которые прошли 23 и 24 января в Абу-Даби.

На встрече обсуждались вопросы сотрудничества между ОАЭ и Россией, а также перспективы укрепления двусторонних связей. Стороны обсудили сотрудничество и совместные проекты, возможности их расширения в различных областях, таких как экономика, инвестиции и девелопмент, а также другие темы, представляющие взаимный интерес.

Трехсторонние переговоры делегаций России, Украины и США были организованы в максимально закрытом режиме. Их место проведения не разглашалось, а освещение в СМИ не предусматривалось. Правительство ОАЭ положительно оценило встречу, отметив, что делегации РФ и Украины вели диалог напрямую.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, комментируя итоги встречи в Абу-Даби, отметил ее конструктивный характер в своем посте в социальной сети Х. По его словам, «были разработаны планы продолжения дискуссий на следующей неделе в Абу-Даби», что дает возможность администрации США работать дальше над урегулированием конфликта.

#Украина #сша #Владимир Путин #оаэ #переговоры #Объединенные Арабские Эмираты #Кирилл Дмитриев
