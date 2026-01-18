МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Абу-Даби завершились переговоры делегаций России, США и Украины

Следующий раунд может состояться в ОАЭ на следующей неделе.
Владимир Рубанов 24-01-2026 17:14
© Фото: ТРК «Звезда»

В Абу-Даби завершились переговоры делегаций России, США и Украины. Делегации из Москвы и Киева контактировали напрямую в ходе двухдневных встреч. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на представителя правительства Объединенных Арабских Эмиратов. Он назвал атмосферу консультаций конструктивной и позитивной.

Участники обсуждали нерешенные вопросы мирного плана президента США Дональда Трампа. Стороны общались на русском и английском языках. Переговоры были полностью закрытыми.

Участники изучали и обсуждали сразу несколько документов по урегулированию украинского кризиса, пишет агентство. По словам источника ТАСС, нельзя сказать, что трехсторонний диалог был безрезультатным. Об итогах объявят уполномоченные лица.

Следующий раунд может состояться в Абу-Даби на следующей неделе, написал журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на представителей украинской делегации. Эту информацию подтвердил Владимир Зеленский. Он добавил, что стороны договорились доложить в своих столицах по каждому из аспектов переговоров и согласовать с лидерами дальнейшие шаги. Военные определили перечень вопросов на возможную следующую встречу.

Российскую делегацию возглавлял начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков. В нее вошли представители Минобороны. Украинскую делегацию представляли секретарь СНБО Рустем Умеров, глава офиса президента Кирилл Буданов* и другие. США представляли спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, зять президента Джаред Кушнер и другие.

* Кирилл Буданов внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

#Украина #сша #Владимир Зеленский #оаэ #Абу-Даби #переговоры #Игорь Костюков
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
2
Военные инженеры Будды
3
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
4
ФСВТС России
5
Морская пехота. 320 лет во славу России
6
Станкостроение. Часть 4
7
Ка-32
8
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
9
Микротехнологии для большого флота
10
Стальной рембат 20-ой армии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 