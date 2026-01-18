В Абу-Даби завершились переговоры делегаций России, США и Украины. Делегации из Москвы и Киева контактировали напрямую в ходе двухдневных встреч. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на представителя правительства Объединенных Арабских Эмиратов. Он назвал атмосферу консультаций конструктивной и позитивной.

Участники обсуждали нерешенные вопросы мирного плана президента США Дональда Трампа. Стороны общались на русском и английском языках. Переговоры были полностью закрытыми.

Участники изучали и обсуждали сразу несколько документов по урегулированию украинского кризиса, пишет агентство. По словам источника ТАСС, нельзя сказать, что трехсторонний диалог был безрезультатным. Об итогах объявят уполномоченные лица.

Следующий раунд может состояться в Абу-Даби на следующей неделе, написал журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на представителей украинской делегации. Эту информацию подтвердил Владимир Зеленский. Он добавил, что стороны договорились доложить в своих столицах по каждому из аспектов переговоров и согласовать с лидерами дальнейшие шаги. Военные определили перечень вопросов на возможную следующую встречу.

Российскую делегацию возглавлял начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков. В нее вошли представители Минобороны. Украинскую делегацию представляли секретарь СНБО Рустем Умеров, глава офиса президента Кирилл Буданов* и другие. США представляли спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, зять президента Джаред Кушнер и другие.

* Кирилл Буданов внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.