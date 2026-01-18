Уиткофф подтвердил планы продолжения переговоров в ОАЭ на следующей неделе

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф подтвердил планы продолжения переговоров по Украине в ОАЭ на следующей неделе. Возглавляющий американскую делегацию дипломат указал на решимость главы Белого дома Дональда Трампа и дальше добиваться урегулирования кризиса.

«Переговоры были очень конструктивными, были составлены планы продолжения дискуссий на следующей неделе в Абу-Даби», - написал Уиткофф в X.

Двухдневные переговоры в трехстороннем формате завершились в Абу-Даби сегодня. Представители России, США и Украины обсуждали неразрешенные вопросы мирного плана. Российскую группу в Эмиратах представлял начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков. Его сопровождали высокопоставленные представители Минобороны РФ.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков еще раз озвучил позицию Кремля, состоящую в том, что украинские силы должны покинуть территорию Донбасса. С его слов, это одно из важнейших условий нашей страны на переговорах в ОАЭ.

Напомним, в ночь на пятницу президент Владимир Путин принял в Кремле американскую делегацию во главе со Стивеном Уиткоффом. По ее итогам Москва и Вашингтон условились провести первое заседание рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей двух стран и Украины. Кроме того, ожидается встреча представителей двусторонней группы по экономическим делам России и США.