В Мурманске после ЧС начали раздавать продуктовые наборы

Свет потребителям Мурманска и Североморска подают по графику с чередованием в течение четырех-пяти часов.
Владимир Рубанов 25-01-2026 18:24
© Фото: ilebedevmurmansk, Telegram © Видео: ilebedevmurmansk, Telegram

В мурманских школах № 49 по адресам Скальная, 12 и Мира, 12 подготовили наборы продуктов первой необходимости для горожан. Жители могут прийти и получить их, сообщил глава города Иван Лебедев. На территории гимназии № 1 по адресу проезд Связи, 30 развернули полевую кухню и тоже выдают продуктовые наборы.

Всего в городе работает 19 точек, организованных городской администрацией. Среди них полевые кухни, пункты помощи и места раздачи продуктовых наборов. В понедельник на маршруты выйдут дополнительные автобусы.

Свет потребителям Мурманска и Североморска подают по специальному графику с чередованием в течение четырех-пяти часов, сообщили в компании «Россети Северо-Запад». Энергетики собирают новые опоры взамен поврежденных. Пока смонтировали две опоры из пяти.

Пресс-служба сетевой компании сообщила, что из-за труднодоступности и удаленности мест повреждений от дорожной сети подвоз конструкций и оборудования затруднен. Для работы в таких условиях используются вездеходы и вертолет.

В воскресенье из-за аварии на энергосетях в Мурманской области ввели режим чрезвычайной ситуации. 23 января в регионе обрушились пять опор ЛЭП. По данным «Россетей» на 18 часов 24 января, около 10% населения Мурманска столкнулись с ограничениями электроснабжения.

