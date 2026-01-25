Вирусолог рассказал, почему от смертоносного вируса Нипах нет вакцины

Несмотря на то, что новый индийский вирус Нипах опасен, от него пока нет никакой вакцины. Вирусолог, академик РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии ФЕН НГУ Сергей Нетесов в беседе со «Звездой» объяснил это тем, что за 26 лет существования вируса им заразилось всего порядка 400-500 человек. Это очень мало для того, чтобы вкладывать медицинские и экономические вложения в создание лечения.

«Лечение разрабатывают против тех заболеваний, которых много и от которых большой экономический и здравоохранительный ущерб», - отметил академик РАН.

Нипах относится к семейству Парамиксовирусов (вызывает такие заболевания как корь, паротит, парагрипп, респираторно-синцитиальная инфекция). Но это очень редкий тропический вирус, объясняет Нетесов, и в природе его резервуаром являются летучие собаки или летучие лисицы.

Для рукокрылых этот вирус практически безвреден. Но для человека это заболевание может быть смертельно опасным. До 70% составляет вероятность летального исхода для людей, подчеркнул вирусолог.

Регионы, где было зафиксировано заражение вирусом с момента его открытия (1999 год), находятся в основном в Юго-Восточной Азии. Передается Нипах через плоды деревьев, покусанные переносчиками.

До России этот вирус не дойдет, успокоил Сергей Нетесов. Рукокрылые питаются соком плодов таких деревьев, которых нет в стране, поэтому и опасности нет. Что касается вакцины, то если ее и создадут, она будет лишь купировать заболевание - по аналогии с лечением ВИЧ, например.

Напомним, для купирования риска завоза вируса Нипах в Россию разработана современная диагностическая тест-система. Ранее сообщалось, что индийские власти пытаются сдержать распространение опасного вируса. Уже есть заболевшие, которые находятся на карантине.